Kırmızı ette şap etkisi. Besicilere göre üretimde yüzde 20-30 kayıp var

Kasap reyonlarında en düşük kıyma ve kuşbaşı etin kilosu 800 lirayı aştı. Ancak yakın zamanda yeni bir zam ihtimali gündemde.

Farklı bölgelerdeki büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığı büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ancak üretimde ve dolayısıyla fiyatlar üzerinde etkisi devam ediyor.

NTV'ye konuşan Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Müslüm Doğru "Trakya bölgemiz var, hastalıktan ari bölgemiz o, maalesef orada bile çıktı. Yüzde 30'a yakın beside kaybımız var. Sütte de yüzde 15-20 arasında bir kayıp var. Bu kayıp hem süt veriminde kayıp, hem hayvanlarımızda, damızlık materyalimizde." dedi.

Kırmızı et üretimini doğrudan etkileyen bir başka konuysa süt fiyatları.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci "Besicimiz sütten para kazanacak, ineği doğum yapacak, kazandığı parayla hayvanına bakacak, dişisini kendine alacak, erkeğini de bize besleyecek. Et fiyatları normale dönsün. Bakanlığımız bununla ilgili bir çalışma yaptı ve köylülerimize buzağı desteği veriyor." diye konuştu.

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Doğru da “19 lira 60 kuruş olarak verilmişti Ulusal Süt Konseyi'nin fiyatı ama en son maliyetimizi 23 lira 77 kuruş olarak hesap ettik ve istediğimiz rakam da şu anda 27 lira. Üreticiyi üretimde kalmaya devam ettirecek bir rakamdır.” ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcilerine göre, kırmızı et ithalatı da uzun vadede çare değil.