Kırmızı ışık cezası 2027'de ne kadar olacak? Yeniden değerleme oranı sonrasında belli oldu

2027 yılında işleme konuşacak yeni trafik cezası tutarları belli oldu. Açıklanan enflasyon verileri ve yeniden değerleme oranı sonrasında, 2027 yılında uygulanacak yeni trafik idari para cezaları netleşmeye başladı.

2027 KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI NE KADAR?

Sürücülerin can ve mal güvenliğini doğrudan tehlikeye atan kırmızı ışıkta geçme ihlali için yeni yılda uygulanacak zamlı tutar belli oldu.

2027 yeniden değerleme oranına göre, yeni yılda trafik cezalarına yüzde 27,83 artış yapılacak.

Buna göre; Kırmızı ışıkta geçmenin cezası ise yeni yılda 6 bin 391,5 lira olacak.

KIRMIZI IŞIK CEZASI ŞUAN NE KADAR?

2026 yılı yeniden değerleme oranına göre güncel kırmızı ışık cezası 5 bin lira olarak uygulanıyor.