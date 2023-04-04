Kırsal kalkınma amaçlı 12 bin 676 projeye hibe desteği verilecek

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca 2006'dan bu yana 5 yıllık dönemler halinde aralıksız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı yürütülüyor.



Program kapsamında yatırımcılara "kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklemesi" doğrultusunda yüzde 50 hibe desteği veriliyor.



Programla doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.



Ayrıca, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülen kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.



Söz konusu desteklere 2022-2023 dönemi başvuruları 81 ilde 9 Aralık 2022'de başlayıp 20 Ocak 2023'te sona erdi. Başvuru değerlendirmeleri 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla afet bölgesi ilan edilen iller dikkate alınarak yapıldı. 70 ilde başvurular değerlendirilirken, 11 il süre 8 Mayıs'a ertelendi. TRGM bünyesinde kurulan komisyon tarafından bütçe imkanları dahilinde 70 ildeki başvuruların puan sıralamaları dikkate alınarak kabuller gerçekleştirildi.



Değerlendirme sonucu 70 ilde 49 bin 913 başvurudan 12 bin 676'sı kabul gördü. Geri kalan yatırım başvuruları yedek olarak belirlendi.



Kabul edilen 12 bin 676 projenin tutarı 1 milyar 241 milyon lirayı buldu. Bu projelere verilecek hibe desteği 577 milyon 122 bin 308 lira olarak hesaplandı.



EN ÇOK FAYDALANAN YATIRIMCI TRABZON'DA



Sunulan projelerde en çok destek sağlanan iş makinesi ekipmanları arasında, tarım römorkları, sıraya ekim makineleri, motorlu çapa makineleri, rotovatörler, yem karma ve dağıtma makineleri ve çayır biçme makineleri öne çıktı.



En çok destek sağlanan proje konuları ise ahır ve ağıl tarımsal sabit yatırımlar, arıcılık faaliyetlerine yönelik yatırımlar, akıllı tarım uygulamaları, bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ile yenilenebilir enerji tesisleri oldu.



Yatırımcı sayısına göre programdan en çok faydalanan il 527 yatırımcıyla Trabzon olurken, bu ili 406 yatırımcıyla Muğla, 391 yatırımcıyla Siirt, 378 yatırımcıyla Mersin ve 370 yatırımcıyla Ordu takip etti.



Destek tutarına göre programdan en çok faydalanan iller ise sırasıyla 20 milyon 115 bin 105 lirayla Konya, 16 milyon 233 bin 761 lirayla Ankara, 14 milyon 891 bin 085 lirayla Kırşehir, 14 milyon 588 bin 812 lirayla İzmir ve 13 milyon 8 bin 440 lirayla Ordu oldu.