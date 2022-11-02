Kırsal kalkınmaya 20 yılda 30 milyar liralık destek sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, üreticilere 2003-2022 döneminde güncel fiyatlarla yaklaşık 500 milyar lira destek ödemesi yapıldı.



Tarım sektörüne sağlanan destek miktarı her geçen yıl artırıldı. Bu kapsamda 2002'de 1,8 milyar lira olan tarımsal destek bütçesi, 2021'de 23 milyar liraya, 2022'de ise ek bütçeyle 39,2 milyar liraya yükseltildi. Destek ödemeleri gelecek yıl için ise 54 milyar lirayı bulacak.



Kırsal kalkınma destekleri ise 2003-2022 döneminde farklı yıllarda uygulamaya başlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP), Avrupa Birliği Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) Programı, ORKÖY destekleri ve Kırsal Alanda Uzman Eller Projesi kapsamında yapılıyor. Bu kapsamda toplam 30 milyar 158,6 milyon lira destek verilerek 508 bin kişilik istihdam sağlandı.



KKYDP çerçevesinde 2006'dan beri 81 ilde yüzde 50 hibe desteği uygulamasına devam ediliyor. Bu yılın ekim ayı itibarıyla tamamlanan 16 bin proje için güncel fiyatlarla 10,4 milyar lira ve makine-ekipman için 4,5 milyar lira olmak üzere toplam 14,9 milyar lira hibe desteği ödendi ve 117 bin kişilik istihdam sağlandı. Ayrıca bu yıl üreticilerin ihtiyacı olan 75 farklı grupta 19 bin 700 makine-ekipman alımı için 350 milyon lira hibe desteği verildi.

IPARD PROJELERİYLE 87 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ



IPARD Programı kapsamında 2011'den geçen aya kadar toplam yatırım tutarı 25,2 milyar lira olan 23 bin 276 projenin sözleşmesi imzalandı.

21 bin 592 projeye toplam 8,8 milyar lira hibe ödenerek, 16,4 milyar liralık yatırım gerçekleştirildi. Bu sayede 87 bin kişiye iş imkanı sağlandı.



Kırsal Alanda Uzman Eller Projesi 2019'da İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya'da pilot olarak uygulanmaya başlandı. Projenin 2022-2024 yıllarında 81 ilde uygulanmasına karar verildi. Proje başına 100 bin liraya kadar hibe ödemesi yapılıyor. Ekim ayı itibarıyla 1051 proje gerçekleştirildi ve toplam 108,6 milyon lira hibe sağlandı.



ORKÖY destekleri kapsamında orman köylüleri ve onların kurdukları tarımsal kalkınma kooperatiflerine destek sunuluyor. 2003-2021 döneminde, 256 bin aileye 5,7 milyar lira, 218 kooperatife 198 milyon lira olmak üzere yaklaşık 6 milyar lira ORKÖY desteği verildi. Verilen desteklerle 304 bin kişilik istihdam oluşturulduğu hesaplandı.



Söz konusu projeler, sağladığı katkıların yanında köyden kente göçün önlenmesinde rol oynayarak sosyal yönleriyle de ön plana çıktı.