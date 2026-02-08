"Kırsalda bereket" dedi. Aldığı destekle sürüsünü iki katına çıkardı

Kilis'te yaşayan hayvancı Mustafa Kurt aldığı detsek ile sürüsünü büyüttü. Kilis'in Yeniyapan köyünde hayvancılıkla uğraşan bir aileden gelen 35 yaşındaki Kurt, proje kapsamında hibe ve kredi desteklerinden yararlanmak için Tarım ve Orman Bakanlığına başvuruda bulundu.

Olumlu sonuçlanan başvurunun ardından Bakanlık tarafından üreticiye 15 gebe düve teslim edildi. Hayvanların bakımı ve beslenmesiyle birlikte üretim artırmaya başladı.

İşini severek yaptığını belirten Kurt, şunları kaydetti: "İşimi severek yapıyorum. Devletimizin verdiği destekle hayvancılığı sürdürmeye devam ediyoruz. Başlangıçta 15 hayvan almıştım, şu an doğumlarla birlikte hayvan sayım 27'ye ulaştı."

Hayvancılığa başlamak isteyenlere projeyi tavsiye eden Kurt, "Çok fazla öz kaynağa ihtiyaç duyulmadan devlet desteğiyle yapılabilecek bir proje. İşinizi severek yaparsanız zor bir iş olduğunu düşünmüyorum." dedi.