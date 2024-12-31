Kırtasiye firmasına 7,4 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ'ye 7 milyon 432 bin 445 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.



Şirketin, yeniden satıcıların satış fiyatını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.



Firmanın, yeniden satıcıların satış fiyatı kuralını ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığı aktarıldı. Bu nedenle söz konusu ihlal türü açısından idari para cezası verilmedi.



Buna karşın teşebbüsün, yeniden satıcıların internet satışlarını kısıtlayarak kanunun ilgili maddesini ihlal ettiği bildirildi.



Açıklamada, bu nedenle Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ'ye 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden 7 milyon 432 bin 445 lira idari para cezası verilmesine karar verildiği kaydedildi.

