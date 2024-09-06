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Kırtasiyecilerden zincir market tepkisi

Kırtasiyeciler, zincir marketlerde satılan ürünlere sınır getirilmesini talep etti.

Kırtasiyecilerden zincir market tepkisi

Kırtasiyeci esnafı, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde Ankara'da basın açıklaması yaptı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Küçükarzuman, zincir marketlerin kırtasiye ürünleri satmasına karşı olduklarını belirtti.

Küçükarzuman, kırtasiyeci esnafının zincir marketlerle rekabet edemeyecek durumda olduğuna işaret ederek, "Zincir marketlerde kırtasiye ürünlerinin satılması devam ettikçe her açılışında 'aldığımız mallar elimizde kalacak' kaygısıyla yaşıyoruz. Zincir marketlerin satış yapacağı ürünlere sınırlama getirilmesi zorunluluk haline geldi. Kırtasiye ürünlerinin kesinlikle marketlerden çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Perakende yasası"nın ivedilikle çıkarılmasını talep eden Küçükarzuman, kırtasiye ürünlerinde KDV'nin sıfırlanmasını istedi.

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