Kış meyveleri de pahalı olacak

Yaz meyvelerinin ardından kış meyvelerinde de alarm zilleri çalıyor.



Bu yaz meyve tezgahlarında hem ürün az hem fiyatlar yüksek.



Nedeni ise nisan ayında meydana gelen zirai don felaketi.



Karpuz, kavun gibi birkaç meyve dışında rekoltenin iyi olduğu ürün yok.



Bahçelerdeki son durum, sorunun kış meyvelerini de etkileyeceğini gösteriyor.



KİLOSU EN AZ 100 LİRA OLUR



Yeni yeni satılmaya başlanan elmanın fiyatı el yakıyor..



Üreticiler,, sonbahar ve kışın elmanın pahalı olacağını söylüyor.



Kilo fiyatının 100 liranın altına inmeyeceğini tahmin ediyorlar..



DALINDA 35-40 LİRA



Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan zirai donun Kayseri-Niğde-Karaman hattını çok kötü etkilediğini vurguladı.



Kış döneminin en önemli meyvelerinden elmanın hayli zarar gördüğünü, bahçelerdeki alımlarda fiyatların yüksek olduğunu vurgulayan Tavşan "Dalda 35-40 liradan alınıyor. Öyle gözüküyor ki önümüzedeki dönemde elma biraz yüksek fiyatlı olacak tüketici için." diye konuştu.



Üreticiler ve halciler narenciyeden ise ümitli.