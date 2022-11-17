Kısa vadeli dış borç stoku eylülde 139,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.



Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, eylülde 2021 sonuna kıyasla yüzde 14,7 artışla 139,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,6 yükselişle 56,3 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 16,1 artarak 51,2 milyar dolar oldu.



Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, eylül ayında 2021 sonuna göre yüzde 10,1 azalışla 9,9 milyar dolara indi.



Bu dönemde, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 14,8 artışla 17,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 14 yükselişle 17,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 16,7 artarak 11 milyar dolar oldu.



Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, eylülde 2021 sonuna göre yüzde 18,4 artışla 46 milyar dolara çıktı.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 81,5 MİLYAR DOLAR



Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu eylülde 2021 sonuna göre yüzde 17,2 artarak 26 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 11,2 yükselerek 81,5 milyar dolara ulaştı.



Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 13,7 artışla 72,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 16,1 yükselişle 67,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Geçen yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, eylül sonu itibarıyla 292 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 94 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Kısa vadeli dış borç stokunun eylül sonu itibarıyla yüzde 46,7'si dolar, yüzde 25,2'si avro, yüzde 8,8'i TL ve yüzde 19,3'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.



Eylül sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 185,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15,5 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.



Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,1, Merkez Bankası'nın yüzde 17,3 ve özel sektörün yüzde 62,6 paya sahip olduğu görüldü.