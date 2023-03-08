Kısıtlamadan sonra domates ihracatında hareketlilik

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın domates ihracatına getirdiği kısıtlama kalktıktan sonra hareketlilik başladı.

Kumluca'da kısıtlamanın kaldırılmasının ardından özenle paketlenen domatesler Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

Domates üreticisi Yaşar Özkara, "Ürettiğim domatesleri iç piyasa yemiyor. Domatesin piyasa fiyatı 12 lira ama iç piyasada 3 veya 4 lira eder. İhracat olmasa bu domatesleri sökeriz. Çünkü gübrenin çuvalı 1500 lira. İhracat kapılarımız kapanırsa bu işin sonu çiftçi için büyük sıkıntı olur. İhracata yönelik domates dikiyoruz. Tüccarlar anlaşma yaptıkları yerlere ürün göndermezse onlar da biz de zor durumda kalırız." dedi.



"BİZİ MUTLU ETTİ"

Kumluca Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanı Osman Öcal, "Bu kısıtlamasının kalkması hem üreticilerimiz hem tüketicilerimiz hem de tüccarlarımız açısından bizleri çok mutlu etti. Biz tüccarlar olarak hem üreticinin yanında hem de tüketicinin yanında olmak zorundayız." diye konuştu.

Kumluca Toptancı Hali Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkan Yardımcısı, komisyoncu Üzeyir Özyürek de yasağın kalmasına sevinenler arasında. Komisyoncular ve tüccar için iyi olduğunu belirten Özyürek, "Hem devletimiz hem çiftçilerimiz hem komisyoncularımız hem de ihracatçılarımız için iyi olur." ifadelerini kullandı.