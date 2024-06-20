KİT'lerde özelleştirme iddialarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu iktisadi teşebbüslerinde özelleştirme iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.



Açıklamada, 19 kamu iktisadi teşebbüsünün (KİT) hazırlanan bir kanun taslağı yoluyla özelleştirileceği ve yabancı sermayeye satılacağı veya kapatılacağı iddialarının hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Taslak aşamasında olan düzenlemeler ile KİT’lerin daha etkin ve verimli çalışmaları ve kurumsallıklarını artırmalarının amaçlandığı belirtildi.



Bakanlık bunu satış olarak yorumlamanın iyi niyetli bir yaklaşım olmadığını söyledi.



Açıklamaya göre taslak çalışmada yer alan hususlardan biri yönetim kurullarının daha profesyonel bir

yapıya kavuşmasını sağlamak olarak belirlendi.



Açıklamada çalışmaların KİT'lerin kurumsallıklarını artırarak uluslararası rekabetçiliğini yükseltme hedefi ifade edildi.