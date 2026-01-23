Kıyma ve tereyağı fiyatı sabitlendi. 2 ay boyunca aynı fiyattan satılacak (Hangi marketlerde geçerli?)

İstanbul ve Ankara'da yerel zincir marketler et ve tereyağı fiyatını sabitledi.

Ramazan ayının başlamasına bir aydan az bir süre kaldı.

İstanbul Perakendeciler Derneği, yaptığı açıklama ile birkaç üründe fiyat sabitleme kararı aldı.

Buna göre, derneğe bağlı marketlerde dana kıyma 485 liradan satılacak. Dana kuşbaşı 510 liradan, tereyağı ise 384 liradan tüketiciye sunulacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Fiyat sabitleme kampanyasıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçlıyoruz." denildi.

ETİKETLER DEĞİŞMEYECEK

Ankara Perakendeciler Derneği de fiyatları sabitlediklerini duyurdu.

Kıyma 485 lira, kuşbaşı 510 lira, tranç 535 lira, kontrafile 900 lira, antrikot bin lira, bonfile bin 200 lira, tereyağı 384 liraya satılacak.

Fiyat sabitleme kararı şimdiden devreye girdi. Ramazan sonuna kadar devam edecek. Yani yaklaşık 2 ay boyunca, üç üründe etiketler değişmeyecek.

Kampanyaya İstanbul'da 30, Ankara'da 19 yerel zincir market katılıyor.

İSTANBUL'DA HANGİ MARKETLERDE GEÇERLİ

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

ANKARA'DA HANGİ MARKETLERDE GEÇERLİ

Yunus, Altunbilekler, City Gross, Gimsa, Gimat Gross, Anka Gross, Fix Gross, Ata Gross, AHM Okyanus, ADL Okyanus, Aru Gross, Bildirici, Kent Gross, Güreller, Ada Gross, Burak, Soykan, GrossA ve Gürkanlar marketlerin şubelerinde ithal kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi.