Kızılay denize sıfır binasını satıyor

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan binanın satışı için ihaleye çıktı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin Kışla Mahallesi'nde 298 ada 71 parselde bulunan 301 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 4 katlı bina 125 milyon lira muhammen bedelle ihale edilecek.



Açık artırma yöntemiyle satılacak bina kat irtifaklı olarak tapu siciline işlenmiş durumda.



1 numaralı daire bodrum+zemin dubleks mesken, 2 ve 3 numaralı daire mesken, 4 numaralı daire ise yine dubleks mesken olarak geçiyor.

Binanın önü denize sıfır ve manzarası kapanmayacak durumda.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU



Resmi Gazete'de yer alan detaylara göre ihaleye katılmak isteyenler 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:00'a kadar zarfı teslim etmesi gerekecek.



İhale 22 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:00'da başlayacak. İHale Fidanlık Mah. Ataç-1 Sok. No: 32 Çankaya/Ankara'da gerçekleşecek.



GEÇİCİ TEMİNATI 6 MİLYON 250 BİN LİRA



İhalenin geçici teminatının 6 milyon 250 bin lira olduğu ve Türk Kızılay'ının Kamu İhale Kanunları'na tabi olmadığını ve ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğu belirtildi.