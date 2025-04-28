Kızılay kurban bedellerini açıkladı

Kızılay, kurban bedellerine ilişkin açıklama yaptı.



Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, yurt içi kurbanlık bedelini 13 bin 250 lira olarak açıkladı.



İsteyenler Kızılay üzerinden aynı fiyata Gazze için de kurban kesip gönderebilecek.



Yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeliyse 5 bin 250 lira olarak belirlendi. Ödemeler iki ve dört taksitle yapılabilecek.



Kızılay'dan 2025 yılında yurt dışında 130 bin, Türkiye ve Gazze içinse 25 bin kurban kesim hedeflerinin olduğu da açıklandı.

