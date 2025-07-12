Kızıldeniz'de hayatta kalma notu: "Tüm mürettebat müslüman"

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına devam ediyor. Ölümcül saldırıların ardından, Kızıldeniz'den geçen gemiler, Husilerin hedefi olmamamak için kamu izleme sistemlerinde milliyetleri ve hatta dinleri hakkında mesajlar yayınlıyor.

Kızıldeniz, petrol ve emtialar için kritik bir su yolu ancak İran yanlısı grubun, Kasım 2023'te saldırılarına başlamasından bu yana trafikte keskin bir düşüş yaşandı.



Aylar süren sükunetin ardından grup lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail bağlantılı mal taşıyan hiçbir şirketin geçişine izin verilmeyeceğini yineledi.



Son günlerde, Kızıldeniz'in güneyinden ve dar Bab el-Mandeb Boğazı'ndan geçen gemilerin çoğu, AIS kamu takip profillerine mesajlar ekledi.

"TÜM MÜRETTEBAT MÜSLÜMAN"

MarineTraffic ve LSEG gemi takip AIS verilerine göre, bir mesajda "tüm mürettebat müslüman" yazarken, diğerlerinde gemilerin İsrail ile hiçbir bağlantısının olmadığı açıkça belirtildi.



Deniz güvenlik kaynakları, bunun Husi komandolarının veya ölümcül insansız hava araçlarının saldırılarından kaçınma konusunda artan çaresizliğin işareti olduğunu, ancak bunun herhangi bir fark yaratmasının pek olası olmadığını düşündüklerini söyledi.



Nakliye analizleri, bu hafta Husiler tarafından saldırıya uğrayıp batırılan her iki geminin geniş filolarındaki gemilerin geçen yıl İsrail limanlarına uğradığını gösterdi.



Deniz güvenliği kaynakları, nakliye şirketlerinin Kızıldeniz'den geçmeden önce İsrail ile herhangi bir teğetsel bağlantıya karşı gerekli özeni göstermeleri gerektiğini, ancak saldırı riskinin hala yüksek olduğunu söyledi.

SİGORTA MALİYETİ ARTTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Husilerin daha önce Çin gemilerine saldırmayacaklarını söylemelerine rağmen Mart 2024'te Çin'e ait tanker Huang Pu'yu balistik füzelerle vurduğunu açıkladı.



Husiler ayrıca Rusya ile ticaret yapan gemileri de hedef aldı.



Sigorta brokeri Aon bu hafta yayınladığı raporda, "İlan edilen ateşkeslere rağmen Kızıldeniz ve Bab el-Mandeb Boğazı gibi bölgeler sigortacılar tarafından yüksek riskli olarak belirlenmeye devam ediyor" dedi.



Kızıldeniz'den mal taşımacılığının sigorta maliyeti, bu haftaki saldırılardan bu yana iki kattan fazla arttı; bazı sigortacılar bazı seferler için sigortayı durdurdu.

GÜNLÜK SEFER SAYISI DÜŞTÜ



Kızıldeniz'in güney ucunda yer alan ve Aden Körfezi'ne açılan kapı olan Boğaz'dan günlük sefer sayısı 10 Temmuz'da 35, 9 Temmuz'da 32 olarak gerçekleşti. Lloyd's List Intelligence verilerine göre, 1 Temmuz'da bu sayı 43'tü.



Bu sayı, Husi saldırıları başlamadan önce Ekim 2023'te günlük ortalama 79 seferle karşılaştırılıyor.



İngiltere merkezli Denizciler Yardım Kuruluşu bu hafta yaptığı açıklamada, "Denizciler, ülkelere gıda, yakıt ve ilaç tedarik ederek küresel ticaretin bel kemiğidir. İşlerini yapmak için hayatlarını riske atmak zorunda kalmamalılar" dedi.

