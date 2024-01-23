Kızıldeniz'deki kaos enflasyonu tetikler mi?

MALİYETLER TÜKETİCİYE YANSIYABİLİR



İngiliz perakendeciler Tesco, Marks & Spencer ve Next, tüketiciler için daha yüksek fiyat risklerine işaret etti. Özellikle uzak ülkelerden ürün tedarik eden perakende şirketlerinin maliyetleri tüketiciye yansıtabileceği aktarıldı.



Elektrikli araç üreticisi Tesla, nakliye sorunları nedeniyle Almanya'daki fabrikasını iki haftalığına kapattı. Volvo, Belçika'daki fabrikasında üretimi üç gün durdurdu. Morgan Stanley, hafif araç üretimi için riskli bir süreç olduğuna vurgu yaptı. Analistler, koronavirüs salgınına benzer bir dönem olmadığına da dikkat çekti.



Bu dönemde küresel denizcilik şirketleri servetlerini artırırken, sigortacılar da krizi lehine çevirdi. Sigortacılar, bazı denizcilik rotalarında primleri on katına çıkarttığı ifade edildi.

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