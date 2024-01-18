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Kızıldeniz'deki saldırılar yakıt krizine yol açabilir

Kızıldeniz'deki saldırılardan kaçmak isteyen gemiler yönünü Güney Afrika'ya çevirdi. Uzayan rotalar nedeniyle Afrika ve Akdeniz limanlarında yakıt krizinin yaşanabileceği ifade edildi.

Kızıldeniz'deki saldırılar yakıt krizine yol açabilir

'daki gerilim her geçen gün tırmanırken, Kızıldeniz'de yaşanan çatışmaların küresel ticarete yönelik olumsuz etkileri de artıyor.

Kızıldeniz'deki saldırılardan kaçmak isteyen gemilerin rotası kıyıları oldu. Gemilerin seyahat süreleri 10-15 gün uzarken, bu durum Afrika ve Akdeniz limanlarında gemi yakıtlarına olan talebi ve fiyatları artırdı.

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Sektör temsilcileri, bölgedeki limanlarda sıkışıklığın arttığını belirtirken, liman altyapıları üzerinde baskı oluştuğunu ifade etti. Gemilerin yeterli tedarik sağlamak için önceden yakıt satın almaları nedeniyle arzın daraldığı da belirtildi.

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Afrika limanlarının talebi karşılayamaması muhtemel olduğunda ise Batı Akdeniz'e yönelineceği kaydedildi.

Integr8 Fuels'in verilerine göre Cape Town'da teslim edilen bunker yakıt fiyatları, kasım ortasından bu yana yüzde 15 artarak metrik ton başına yaklaşık 800 dolara yükseldi.

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