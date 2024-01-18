Kızıldeniz'deki saldırılar yakıt krizine yol açabilir

Ortadoğu'daki gerilim her geçen gün tırmanırken, Kızıldeniz'de yaşanan çatışmaların küresel ticarete yönelik olumsuz etkileri de artıyor.



Kızıldeniz'deki saldırılardan kaçmak isteyen gemilerin rotası Afrika kıyıları oldu. Gemilerin seyahat süreleri 10-15 gün uzarken, bu durum Afrika ve Akdeniz limanlarında gemi yakıtlarına olan talebi ve fiyatları artırdı.





Kızıldeniz saldırıları havada da fiyatları yükseltebilir Haberi Görüntüle Sektör temsilcileri, bölgedeki limanlarda sıkışıklığın arttığını belirtirken, liman altyapıları üzerinde baskı oluştuğunu ifade etti. Gemilerin yeterli tedarik sağlamak için önceden yakıt satın almaları nedeniyle arzın daraldığı da belirtildi.

Kızıldeniz krizi denizcilik sektörü için fırsat mı? Haberi Görüntüle Afrika limanlarının talebi karşılayamaması muhtemel olduğunda ise Batı Akdeniz'e yönelineceği kaydedildi.



Integr8 Fuels'in verilerine göre Cape Town'da teslim edilen bunker yakıt fiyatları, kasım ortasından bu yana yüzde 15 artarak metrik ton başına yaklaşık 800 dolara yükseldi. Kızıldeniz krizi Tesla'da üretimi vurdu Haberi Görüntüle