KKM 100 milyar liranın altında

Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar devam ediyor. KKM bakiyesi 131 milyar 454 milyon liradan 93 milyar 825 milyon lira geriledi.

Toplam gerileme 37 milyar 629 milyon lira oldu.



YILBAŞINDAN BU YANA ÇIKIŞ 1 TRİLYON LİRAYI AŞTI



3 Ocak itibarıyla 1 trilyon 109 milyon lira olan KKM bakiyesi, 7 Kasım haftasına kadar kadar geçen zamanda 1 trilyon 15 milyar lira azalarak 93.8 milyar liraya geriledi