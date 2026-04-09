KKM bitmemek için direniyor
09.04.2026 14:25
Anadolu Ajansı
Kur Korumalı Mevduat'ta önemsiz bir tutar kaldı.
NTV - Haber Merkezi
2021 yılında ortaya çıkan ve bitirilmesi için düzenlemeler yapılan Kur Korumalı Mevduat'ta küçük bir miktar kaldı.
Kur Korumalı Mevduat döngüsü sona ermek üzere. 2021 yılında hayata geçirilen KKM'nin bitirilmesi için düzenlemeler yapılmış ve yeni KKM hesapları açılmasının önüne geçilmişti.
KKM'deki bakiye geçtiğimiz hafta 1 milyar 514 milyon liraya geriledi. Böylece 19 milyon liralık azalma meydana geldi.
KKM'nin önümüzdeki aylarda tamamen sıfırlanması bekleniyor.