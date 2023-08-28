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KKM dönüşümü bugün başlıyor

Kur korumalı mevduatın TL mevduata dönüşümü için önceki hafta açıklanan uygulamalar bugün devreye giriyor.

KKM dönüşümü bugün başlıyor
KKM'den çıkış için ilk adım atıldı: TL mevduat faizi artar mı?

KKM'den çıkış için ilk adım atıldı: TL mevduat faizi artar mı?

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Merkez Bankası tarafından devreye alınan uygulamalarda hesaplama tarihi bugün başlıyor.

Bankacılık sektörü alınan kararlar gereği TL dönüşlü KKM hesaplarından yüzde 50, döviz dönüşlü KKM hesaplarından ise yüzde 5 TL vadeli mevduata dönüşüm hedefini tutturmak zorunda.

Bunu tutturamayan bankalar menkul kıymet alımı ile karşı karşıya kalacak. Bankacılık sektörü kaynakları geçen hafta hafif yükselmeye başlayan TL mevduat faizlerinde asıl hareketin bu hafta olmasını bekliyor.

Yüzde 30’un üzerine gelen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizlerinin yüzde 40 seviyelerine doğru yükselmesi öngörülüyor.

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