KKM hesaplarında düşüş sürüyor

Kur korumalı mevduatlardan çıkışa yönelik atılan adımların etkisiyle hesaplardaki düşüş devam etti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 26 milyar TL düşerek 3,31 trilyon TL'ya geriledi. KKM hesaplarındaki düşüş dört haftadır sürüyor.

Dolar olarak bakıldığında KKM'de toplam tutar 123 milyar doların altına indi.



KKM hesaplarında son bir aydaki düşüş 100 milyar TL'yi aştı.



ZORUNLU KARŞILIK ORANI YÜKSELTİLMİŞTİ



KKM hesaplara yönelik son olarak zorunlu karşılık oranları artırılmıştı.



KKM'lerin zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25'e çıkarıldı.



Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15 olarak uygulanıyordu.



Bu admla piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.

KOMİSYON UYGULAMASI SONLANDI



Merkez Bankası, hafta başında yaptığı düzenlemeyle KKM hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulamasını sona erdirmişti.