KKM ile ilgili yeni karar: Vadeler kısıtlandı
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat hesaplarına (KKM) ilişkin yeni bir karar aldı. Karara göre açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandı.
Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası önemli bir karar aldı.
Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir."
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