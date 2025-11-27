KKM neredeyse bitmek üzere

Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar devam ediyor. KKM bakiyesi 52 milyar 782 milyon liradan 22 milyar 460 milyon lira geriledi.

Toplam gerileme 30 milyar 322 milyon lira oldu.

Önümüzde hafta Kur Korumalı Mevduat hesaplarının tamamen sıfırlanması bekleniyor.

“BÜYÜK MESAFE KAT ETTİK”



Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan "KKM'de de büyük mesafe kat ettik. 140 milyar doları aşan bir bakiye söz konusuydu. Şu anda 1 milyar doların altına inmiş vaziyetteyiz." dedi.

KKM BAŞLAYALI 4 YIL OLDU



KKM sistemi Türkiye'de 21 Aralık 2021 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin göreve gelişinin üçüncü haftasında başlatıldı. Sistemin ilan edilmesiyle Türk lirası, döviz kuruna karşı ilk aşamada yüzde 40 değer kazandı.