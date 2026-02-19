KKM yine bitmedi, işte son bakiye

Kur Korumalı Mevduat 280 milyon liralık düşüş kaydetti. Bu yıl sona ermesi beklenen ancak her hafta düşerek azalan KKM'de 2 milyar 231 milyon liralık bakiye kaldı.

Kur Korumalı Mevduat hayatımıza 2021 yılında girmişti. Son düzenlemelerle birlikte ortadan kaldırılmasına karar verilmişti.