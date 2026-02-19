KKM yine bitmedi, işte son bakiye
19.02.2026 14:07
Anadolu Ajansı
Kur Korumalı Mevduat fiilen sona ermedi.
NTV - Haber Merkezi
Uzun süredir vade yenilemesi yapılmayan ve sonlandırılan Kur Korumalı Mevduat'ta yine bakiye kaldı.
Kur Korumalı Mevduat 280 milyon liralık düşüş kaydetti. Bu yıl sona ermesi beklenen ancak her hafta düşerek azalan KKM'de 2 milyar 231 milyon liralık bakiye kaldı.
Kur Korumalı Mevduat hayatımıza 2021 yılında girmişti. Son düzenlemelerle birlikte ortadan kaldırılmasına karar verilmişti.