KKM'de 10 haftada 400 milyar liralık düşüş

Kur korumalı mevduat hesaplarındaki düşüş devam ediyor.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre KKM hesapları 27 Ekim haftasında 62,3 milyar lira azalarak 3 trilyon 7 milyar TL'ye geriledi.



KKM hesaplarının dolar bazlı büyüklüğü ise 107 milyar dolara düştü.



10 HAFTADA 400 MİLYAR LİRA GERİLEDİ



KKM hesapları 18 Ağustos'ta 3 trilyon 407 milyar lirayla zirvesi görmesi sonrasında 10 haftada 400 milyar liralık düşüş gerçekleşti.



Kur korumalı mevduat hesapları için uygulanan faizlerdeki düşüş, uygulamadan çıkanlara sağlanan yüksek faiz, kur korumalı mevduat hesaplarından çıkışta ana neden olarak gösteriliyor.



KKM'DE ZORUNLU KARŞILIK ORANI YÜKSELTİLDİ



KKM'den çıkışı hızlandırmak için son olarak zorunlu karşılık oranı yükseltildi ve döviz mevduat için TL cinsi ilave zorunlu karşılık oranı getirildi. Böylece piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda KKM'den TL mevduata geçiş teşvik edilecek.



TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.



Tebliğe göre, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.



TCMB, eylül ayında KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranını yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltmiş, 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranını ise yüzde 5 olarak belirlemişti.



ARALIK 2021'DE DEVREYE GİRMİŞTİ



Kur korumalı mevduat uygulaması Aralık 2021'de kurdaki aşırı oynaklığı önlem üzere devreye girmişti.