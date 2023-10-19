KKM'de düşüşler hızlandı

Kur korumalı mevduat hesaplarındaki düşüş serisi yedinci haftada devam etti.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre hesaplar 73 milyar lira azalarak 3 trilyon 229 milyar TL'den 3 trilyon 155,7 milyar TL'ye geriledi.



KKM hesaplarının dolar bazlı büyüklüğü ise 112,4 milyar dolara düştü.



Kur korumalı mevduat hesapları için uygulanan faizlerdeki düşüş, uygulamadan çıkanlara sağlanan yüksek faiz, kur korumalı mevduat hesaplarından çıkışta ana neden olarak gösteriliyor.



Kur korumalı mevduat uygulaması Aralık 2021'de kurdaki aşırı oynaklığı önlem üzere devreye girmişti.

