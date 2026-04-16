KKM'de sona yaklaşıldı
16.04.2026 14:00
Anadolu Ajansı
KKM bakiyesi düşüşünü sürdürüyor.
NTV - Haber Merkezi
2021 yılında ortaya çıkan ve bitirilmesi için düzenlemeler yapılan Kur Korumalı Mevduat'ta küçük bir miktar kaldı.
Kur Korumalı Mevduat döngüsü sona ermek üzere. 2021 yılında hayata geçirilen KKM'nin bitirilmesi için düzenlemeler yapılmış ve yeni KKM hesapları açılmasının önüne geçilmişti.
KKM'deki bakiye 1 milyar 514 milyon liradan 1 milyar 501 milyon liraya geriledi. Böylece 13 milyon liralık azalma meydana geldi.
KKM'nin önümüzdeki aylarda tamamen sıfırlanması bekleniyor.