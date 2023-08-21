KKM'den çıkış için ilk adım atıldı: TL mevduat faizi artar mı?

Bankalara, vadesi dolan Kur Korumalı Mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi.



Resmi Gazete'de yayımlanan merkez bankası kararına göre, dönüşüm oranı TL'den açılan KKM'ler için yüzde 50, dövizden açılan KKM'ler için yüzde 5 olarak belirlendi.



Kriterleri tutturamayan bankalar, ek menkul kıymet tesis edecek.



bu kararla örtülü bir faiz artırımı yapıldığını söyleyen Finansal Danışman Tuncay turşucu, "Bu sistem zaten çok fazla sürdürülemez bir sistem. Türkiye'nin bir şekilde buradan bir çıkış yapması lazımdı. İlk defa bununla ilgili bir adım atılmış oldu en azından. Mevduat faizinde bir yükselişi tahmin ediyoruz en az bir yüzde 40'a kadar tahminler var. Faiz artırımı bankalar üzerinde yapılıyor aslında bence hafta sonu alınan bu kararla Türkiye'de bir faiz artırımı yapıldı. Örtülü bir faiz artırımı." dedi.



SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik Haberi Görüntüle KKM'den çıkan paranın dövize gitme riskine karşı da önlem alındı. Döviz mevduatına uygulanan zorunlu karşılık oranları 4 puan artırıldı.



KKM'den çıkışın 2-3 yıl sürebileceğini belirten TOBB ETÜ Öğretim üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, "Sonuç olarak ne olacak KKM vadesi dolan mudi KKM'de kalabilir ya da dolar almak isteyebilir. Mevduat faizlerinin nereye kadar yükseleceğini görücez ben öyle 50'ler üzerinde mevduat faizi olacağını düşünmüyorum açıkcası ama 40'lar civarında mevduat faizi olabilir. Kademe kademe de olsa bu KKM'den cıkış sürecektir. 2-3 yılda anca olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



KKM'nin toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftasında 3 trilyon 357 milyar liraya ulaştı. Dolar bazında büyüklük 124 milyar 742 milyonu buldu.



Toplam mevduatlar içinde KKM'nin oranı yüzde 26,13,, dövizin oranı yüzde 41,91 ve TL'nin oranı yüzde 31,95 seviyesinde.



Uzmanlar yapılan düzenleme ile Kur korumalı mevduattan çıkış için ilk adımın atılmış olduğunu ifade ediyor.