KKM'den kademeli çıkış (Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama)

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüş devam ediyor.



Geçen hafta kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 368,7 milyar TL'den 3 trilyon 348,3 milyar TL'ye indi.



Önceki haftayla birlikte son iki haftada KKM'de düşüş 60 milyar TL'yi buldu. Dolar cinsinden bakıldığında KKM büyüklüğü 125,6 milyar dolar oldu.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken KKM ve OVP uygulamalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.



KADEMELİ ÇIKIŞ



Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda çok fazla konuşmayı tercih etmediğinin altını çizerek, önceliklerinin OVP'yi uygulamak ve piyasa koşullarının elverdiği ölçüde rezerv biriktirmek olduğunu söyledi.



KKM'den bir çıkış stratejileri olduğunu ve kademeli olarak gideceklerinin altını çizen Bakan Şimşek, "KKM şu anda bir realitedir. Bu realiteden zamanla bir çıkış stratejisi ortaya koyacağız. Mevduat sahipleri müsterih olsun. Kendileri açısından herhangi bir önemli değişikliğe gitmeyeceğiz." dedi.



Vatandaşın portföy tercihlerine her zamana saygılı olduklarının altını çizen Bakan Şimşek, "Lira mevduatını cazip hale getirdiğimizde, ülkede makro finansal istikrarı kalıcı şekilde tesis ettikçe, rezervlerimizi güçlendirdikçe farklı bir strateji izleyebiliriz. Bugün itibarıyla KKM devam edecek. Dönemsel olarak birtakım konularda yönlendirme noktasında bankalar için makro ihtiyati bir çerçeve ortaya koyabiliriz." ifadelerini kullandı.



"KKM'DEN HER GÜN DÖNÜŞLER VAR"



KKM'den her gün dönüşler olduğunu açıklayan Bakan Şimşek, "Lira mevduatını cazip hale getirdiğimizde, ülkede makro finansal istikrarı kalıcı şekilde tesis ettikçe, rezervlerimizi güçlendirdikçe farklı bir strateji izleyebiliriz. Bugün itibarıyla KKM devam edecek. Dönemsel olarak birtakım konularda yönlendirme noktasında bankalar için makro ihtiyati bir çerçeve ortaya koyabiliriz." açıklamasında bulundu.



TCMB'nin KKM'den dönüşte döviz talebini karşıldığını da dile getiren Şimşek, "'Belli bir seviyeyi hedefleyerek onu korumak için rezerv harcayayım' diye bir şey yok." dedi.



Merkez Bankası'nın ve hükümetin bir kur hedefinin olmadığından da söz eden Bakan Şimşek, şöyle devam etti:



"Dolayısıyla bir seviyeyi korumak üzerinde müdahale noktasında bir irade yok. Kur korumalı üzerinden gelen talebi karşılamak makuldür, kurala dayalıdır."