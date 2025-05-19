KKTC'den önemli karar... Konut alma hakları arttı

KKTC, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakkını artırdı.

KKTC'den önemli karar... Konut alma hakları arttı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Hükümeti "Yasa Gücünde Kararname" çıkararak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının alma haklarını artırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce KKTC'den 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi.

KKTC'nin çıkardığı "Yasa Gücünde Kararname" ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı.

Daha önce KKTC'den 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı.

Alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...