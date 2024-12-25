KOBİ desteklerinde yeni dönem başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) teknolojik yetkinliklerini artırmak üzere TÜBİTAK aracılığıyla 2 yeni desteği devreye alıyor.



Buna göre Sanayi AR-GE Destek Programı ile KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı'nda her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki çağrıya çıkılıyor.



İki destek programında açılacak çağrılara başvurular 2 Ocak 2025'te başlayacak.



Sanayi AR-GE çağrısı için ön kayıt başvurusu 24 Mart, kapanış tarihi 26 Mart olarak belirlendi. KOBİ AR-GE çağrısı için ise tarihler sırasıyla 17 Mart ve 19 Mart olacak.



Çağrılara başvurular "eteydeb.tubitak.gov.tr" adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODIS) üzerinden yapılabilecek.



Sanayi AR-GE Programı'nda destekler 24 ay, KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı'nda 18 ay süreyle geçerli olacak. Programlarda destek oranı yüzde 75'i bulacak.