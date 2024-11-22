10 bin 808 şirket daha kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylüle kıyasla yüzde 5,5 artışla 10 bin 243'ten 10 bin 808'e yükseldi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,2 artarak 2 bin 440'a çıktı. Eylülde ayında 2 bin 156 şirket kapanmıştı.



Ekimde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,6 artış gösterdi.