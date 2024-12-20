10 bin yeni şirket kuruldu
Türkiye'de kasım ayında 10 bin 92 yeni şirket kuruldu. Kapanan şirket sayısı ise 2 bin 631 oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekime kıyasla yüzde 6,6 azalışla 10 bin 808'den 10 bin 92'ye geriledi.
Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 artarak 2 bin 631'e çıktı. Ekim ayında 2 bin 440 şirket kapanmıştı.
Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,9 artış gösterdi.
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