Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB İş Geliştirme Desteği'nin 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonucunda 521 projeye 715 milyon lira destek sağlayacaklarını bildirdi.



Bakan Kacır, sosyal medya hesabından KOSGEB İş Geliştirme Desteği'ne ilişkin paylaşım yaptı.



Kalkınmanın dinamosu KOBİ'leri desteklemeye devam ettiklerini belirten Kacır, "KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandı. 521 projeye 715 milyon lira destek sağlayacağız. 81 ilimizde KOSGEB sahada ve girişimcilerimizin daima yanında." ifadesini kullandı.



Programa 3 bin 380 girişimci başvurdu. Kuruldan geçen 984 girişimci jüri karşısına çıktı. Seçmelerde 721 girişimci değerlendirme sürecini geçti.



ÜST LİMİT 1,5 MİLYON LİRA



Girişimci Destek Programı, "İş Kurma Desteği" ve "İş Geliştirme Desteği" olmak üzere iki ana başlıktan oluşuyor. İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon lira üst limit dahilinde, yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli imkan sağlanıyor.



Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ilave edilecek.



GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?



Programa imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabildi.



Uygulama kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanacak.



Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak. İşletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.