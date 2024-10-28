589 şirkete dahilde işleme izni

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 589 firma için izin belgesi düzenledi.



Bakanlığın, eylül ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, geçen ay 589 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 1 hariçte işleme izin belgesi, 57 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.



Firma talebine istinaden 17 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.



DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR?



Dahilde İşleme Rejimi, bir ülkenin gümrük mevzuatı altında yer alan ve belirli koşullar altında ithal edilen malların gümrük vergilerinden veya diğer ticari önlemlerden muaf tutulmasını sağlayan bir ticaret politikasıdır.

