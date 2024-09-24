785 projeye 232 milyon lira hibe desteği

Kütahya'da IPARD Programı ile sağlanan destek miktarları devam ediyor.



Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kütahya'da IPARD Programı çerçevesinde bugüne kadar toplam 785 adet projeye 232 milyon lira hibe desteği sağlandı.



Bu hibe destekleriyle 453 milyon liralık yatırım hayata geçirildi ve 2 bin 400 kişiye istihdam sağlandı. IPARD III Programı ile beraber sağlanan destek miktarları katlanarak artmaya devam ediyor.



Yetkililer, çiftçi ve üreticilerin desteklerden faydalanarak yatırımlarını hayata geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

IPARD PROGRAMI NEDİR?



IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, katılım öncesi yardım aracının kırsal kalkınma bileşenidir.



IPARD desteği, çok yıllı kırsal kalkınma programı kapsamında uygulanıyor. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek projelere destek veriliyor.

