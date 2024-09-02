81 ilde kurulacak milli teknoloji atölyeleriyle kalifiye eleman yetiştirilecek

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Teknoloji Atölyeleri"ne ilişkin bilgi verdi.



Atölyelerin özellikle gençlere sağlayacağı katkılara dikkati çeken Kacır, şu değerlendirmede bulundu:



"Gençlerimize müjde, Milli Teknoloji Atölyeleri geliyor. Üniversitelerimizde ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde kuracağımız atölyelerde gençlerimize hayallerindeki projeleri hayata geçirme, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanma imkanı sunuyoruz."



NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİLECEK



Bakanlıktan yapılan açıklamada da atölyelere ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.



Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda öğrencilerin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla 81 ilde "Milli Teknoloji Atölyeleri" kurulacağı bildirilen açıklamada, buralarda milli teknolojileri üretecek ve geliştirecek gençlere destek verileceği, sanayi için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirileceği vurgulandı.



Açıklamada, üniversite ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde Milli Teknoloji Atölyeleri kurarak, bilim ve teknoloji yarışmalarına katılacak takımlara ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat ve sarf malzeme desteği verileceği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:



"Bu kapsamda iki farklı destek programı sunulacak. Atölye Kurulum Projesi, en az 200 metrekarelik alana sahip olması planlanan Atölyenin kurulumuna yönelik destekleri kapsayan projeler. Sürdürülebilirlik ve Kapasite Artırımı Projesi, en az 200 metrekarelik alana sahip ve en az 6 ay süresince hizmet vermiş atölyenin işletme aşamalarında sürdürülebilirliklerini ve kapasitelerini arttırmaya yönelik destekleri kapsayan projeler."



BAŞVURULAR TÜBİTAK SİSTEMİNDEN YAPILABİLECEK



Açıklamada, proje kapsamında, atölye demirbaş ve sarf malzemelerinin belirlenerek temin edilmesi, yarışma süreçlerinin desteklenmesi, yarışma başvuru dosyalarının değerlendirilmesi, alan uzmanları ile takımların buluşturulması, sanayi işbirliklerinin kurulması, yarışmalara teşvik edici tanıtım ve etkinliklerin desteklenmesi, eğitim programlarının düzenlenmesi, takımlara proje hazırlama konusunda danışmanlık verilmesi, bilgilendirme, farkındalık, iletişim kampanyaları yürütülmesinin planlandığı belirtildi.



Projeyle üniversite-sanayi işbirliklerinin de hedeflendiği vurgulanan açıklamada, başvuruların TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden çevrim içi yapılacağı kaydedildi.

