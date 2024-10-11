ABD'de KOBİ’ler gelecek yıldan umutlu

Bank of America (BofA), ABD'de küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerinin yüzde 78'inin bu yıl gelir artışı beklediğini duyurdu.



Bankanın araştırmasına göre iş dünyası liderlerinin çoğunluğu büyümeyi planlarken, küçük işletmelerde güven biraz geride kaldı.



BofA İşletme Bankacılığı Başkanı Raul Anaya, "Genel olarak rapor olumlu bir rapor. Ülke genelinde anket yaptığımız işletme sahiplerinin yaklaşık yüzde 80'i işletmelerinde olup bitenler konusunda kendilerini gerçekten iyi hissediyor." dedi.



Araştırmada KOBİ'lerin yüzde 70'inin işlerini büyütmek istediği kaydedildi. Yarısından fazlasının büyümeyi desteklemek için işe alım yapmayı düşündüğü aktarıldı.



Orta ölçekli işletmelerin ise yüzde 85'inin gelecek yıl daha fazla gelir artışı beklediğini vurguladı.