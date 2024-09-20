Ağustosta 9 binden fazla şirket kuruldu

Türkiye'de ağustos ayında 9 bin 272 şirket kurulumu gerçekleşti. Kapanan şirket sayısı da yüzde 37,5 azalışla 1806 oldu.

Ağustosta 9 binden fazla şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta kurulan şirket sayısı temmuz ayına kıyasla yüzde 4,5 azalışla 9 bin 713'ten 9 bin 272'ye geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 37,5 azalarak 1806 oldu. Temmuz ayında 2 bin 889 şirket kapanmıştı.

Ağustosta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 azalırken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,7 artış gösterdi.

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