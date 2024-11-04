Akbank Dönüşüm Akademisi'nden KOBİ'lere destek

Akbank, KOBİ'lerin dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve finansal sürdürülebilirlik yolculuklarını desteklemek amacıyla Akbank Dönüşüm Akademisi'ni hayata geçirdi.



Akademi, KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmaya ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarına katkı sağladı.



Akademinin KOBİ'lere yönelik programlarından bugüne kadar 18 bini aşkın işletme faydalandı.



Programlar ile KOBİ'lerin iş süreçlerini modernize etmeleri ve dijitalleşme yolculuklarını hızlandırmalarına yardımcı olundu.



Enerji ve kaynak verimliliğiyle yeşil dönüşüm stratejileri konusunda da rehberlik sağlandı.



KOBİ'lere destek verilen başlıklar arasında dış ticaret, dijitalleşme, e-ticaret, e-ihracat ve sürdürülebilirlik yer aldı.



"İhracatta Sınırları Aş", "E-KOBİ: İhracatta Dijitalleşme" programları çatısı altında dış ticaretin finansmanı, finansal okuryazarlık, e-ticaret, gümrükleme, dijital pazarlama ve sürdürülebilirlik gibi stratejik alanlarda eğitimler ve mentörlük hizmetleri sunuldu.



Girişimci kadınların işlerini daha etkin bir şekilde yönetmeleri, yetkinliklerini artırmaları amacıyla tasarlanan ve 3 ay süren Girişimci Kadın Programı'nda ise dijital okuryazarlık, dış ticaret, sürdürülebilir finansman gibi birçok farklı konu ele alındı.



Ayrıca firma ziyaretleri ve SWOT analizleriyle işletmelerin gelişim noktaları belirlenerek girişimci kadınlara mentörlük desteği verildi.