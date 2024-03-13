Akbank'tan girişim bankacılığında uçtan uca hizmet modeli

Girişimlerin güçlenmesi ve uluslararası arenaya açılmasında ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri uçtan uca sunmaya hazırlanan Akbank, bu doğrultuda Ak Portföy ve Arya Yatırım Platformu ile de stratejik ortaklık başlattı.



Bu kapsamda Akbank Girişim Bankacılığı müşterilerinin de yer alacağı 20 milyon dolar tutarındaki girişim sermayesi fonu kapsamında Ak Portföy ile anlaşma sağlandı. Ak Portföy Birinci Teknoloji Girişim Sermayesi ile minimum 300 bin dolar yatırım arayan Akbank Girişim Bankacılığı girişimlerine destek sağlanacak.



Arya Yatırım Platformu işbirliğinde ise Akbank Girişim Bankacılığı müşterileri, mentör ve melek yatırımcı ağına dahil oluyor. Erken aşama teknoloji girişimlerinin yatırım alma süreçleri için kapsamlı bir program da sunuluyor.



Akbank Girişim Bankacılığı teknoloji girişimlerinin ve startupların, kuruluş aşamasından globale açılımına kadarki tüm aşamalarında yanlarında olacak ürün ve hizmetler sunuyor.



Akbank, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de şube dönüşümünü hayata geçirecek. Böylece teknogirişimlere özel hizmet veren müşteri ilişkisi yöneticilerinin yer aldığı şube sayısını 6'ya çıkaracak.



Modelin tanıtıldığı basın toplantısına Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı ve Arya Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter katıldı.



Akbank'tan EBRD ve IFC ile 4 yeni anlaşma Haberi Görüntüle "GİRİŞİMCİLERİN İLK ADRESİ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"



Toplantıda konuşan Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Uluslararası arenadaki tüm zorluklara rağmen, canlılığını ve cazibesini koruyan ekosistemimizi ileri taşımak için finansal ürünler ile danışmanlık ve mentörlük gibi hizmetlerin girişimlerle buluşturulması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Oğuz, globale açılma amacı olan girişimi desteklemek istediklerini ve Akbank olarak girişim ekosisteminin ana bankası olmayı hedeflediklerini vurguladı.



"ÖNCÜLÜĞÜ ÜSTLENİYORUZ"



Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı da "500 milyar eşiğini aşan varlık büyüklüğü ile özel sektörde Türkiye'nin lider portföy yönetim şirketi ve dünyanın en büyük 500 portföy yönetim şirketinden biri olarak, ülkemizde yatırım alanındaki güçlü dönüşümün öncülüğünü üstleniyoruz." dedi.



Türkiye girişimcilik ekosistemine yönelik çalışmalarının da bu stratejik hedefin önemli bir parçası olacağının altını çizen Ersarı, Akbank Girişim Bankacılığı ile Türkiye girişimcilik ekosistemine büyük katkılar sunacağına inandıkları yeni işbirliğine adım atmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.



"DÜNYADA İLK 5'TEYİZ"



Arya Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter ise toplumsal ve ekonomik değer yaratarak, toplumu değiştirmek amacıyla cinsiyet dengesini gözeterek platformu kapsayıcılık üzerine tekrar inşa ettiklerine dikkati çekti.



Serter, Türkiye'nin startup ekosistemi konusunda dünyada ilk beşte olduğunu aktardı.

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