Akbank'tan KOBİ'ler için yeni kampanya

Akbank, KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarına yönelik yeni kampanyasını duyurdu.



Bu kapsamda KOBİ'lere özel kampanya başlatan Akbank KOBİ müşterileri, Akbank Mobil üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor ve mevcut kredi limitlerinden faydalanabiliyor.



KOBİ'ler, uçtan uca dijital bir deneyimle, 3 ay ödemesiz dönem, 36 aya varan vade seçenekleri ve ayrıcalıklı faiz oranlarıyla kredi kullanabiliyor.



31 Aralık'a kadar devam edecek kampanyadan, Akbank Mobil üzerinden kredi başvurusu yapan KOBİ'ler yararlanabilecek.



Henüz Akbanklı olmayan işletme sahipleri ise Akbank şubeleri veya Akbank Mobil üzerinden müşteri olarak özel kredi çözümlerine ve hizmetlere erişebiliyor.

