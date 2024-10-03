Akbank'tan KOBİ'ler için yeni kampanya

Akbank, KOBİ'lere özel "KOBİM Kazansın" kampanyasını başlattığını duyurdu.



Bankanın "KOBİM Kazansın" kampanyasından, ilk kez Akbanklı olacak KOBİ'ler veya son 90 gün içerisinde işlem yapmamış ve Akbank'ın aktiflik kriterlerine göre aktif ürünü bulunmayan KOBİ'ler yararlanabilecek.



Kampanya kapsamında KOBİ'ler 15 bin lira değerinde chip para kazanabilecek. Ayrıca 3 ay EFT ve havale işlemlerinden ücret alınmayacak.



Kampanyadan yararlanmak için 1 Eylül - 31 Ekim arasında banka kartı, ticari kredi kart, ticari artı para, üye iş yeri, mobil, telefon ve diğer ödemeler için otomatik fatura ödeme talimatı, çek karnesi, SGK ödeme talimatı hizmetlerinden en az 6'sında sahiplik ve/veya aktiflik kriterlerini sağlamak yeterli olacak.



Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBİ'lerin büyüme ve gelişim yolculuklarında yanlarında olmayı, onların finansal sağlığını güçlendirmeyi ve dijitalleşme süreçlerinde rehberlik etmeyi kendilerine misyon edinen bir banka olduklarını belirtti.



Oğuz, bu doğrultuda KOBİ'lerine yönelik yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "KOBİM Kazansın" kampanyasıyla, onların finansal ihtiyaçlarını destekleyecek fırsatlar yaratırken, aynı zamanda dijital bankacılık ürünlerinin avantajlarından faydalanmalarını sağladıklarını ifade etti.