Arıcılara yüzde 70 hibeli devlet desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı TKDK Elazığ İl Koordinatörlüğü, IPARD III dönemi ikinci başvuru çağrı ilanına çıkışı sonrası bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor.



Bu çerçevede TKDK ve Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. TKDK Elazığ İl Koordinatörü Sertaç Yılmaz ve Birlik Başkanı Fırat Canbay’ın da katıldığı toplantıda arı yetiştiricilerine yönelik çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme tedbirleri ile ilgili bilgiler verildi.



Proje kapsamında en az 50, en fazla 500 kovan arasında yatırım yapmak isteyen girişimcilere, bal yapma ve süzme makinası, balın işlenmesine ve paketlenmesine yönelik makine ekipmanları talep eden arıcılara yüzde 60 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağlanacak.



Girişimcilere, yüzde 20'lik de KDV muafiyeti imkanı getirilecek. Kadınlara ve 40 yaşının altında genç yatırımcılara pozitif ayrımcılık yapılacak. 29 Ağustos tarihine kadar proje kabulü gerçekleştirilecek.

