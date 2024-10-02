ATO Başkanı Baran'dan mikro ihracat tavsiyesi

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerinin ihracatını geliştirmeye ve Başkent'in ihracat ve e-ihracat gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.



ATO Meclis Salonu'nda yapılan bir etkinlikte konuşan Başkan Gürsel Baran, pandemi ile birlikte e-ticaretin tüm dünyada hızlı bir gelişme sürecine girdiğini belirterek, Türkiye'de de e-ticaret ve e-ihracat yapan firma sayısının arttığına dikkati çekti.



Her beş alışverişten birinin e-ticaretten yapıldığını belirten Baran, “Bir sektör sanki yeniden doğdu. 2023 yılında ülkemizde e-ihracat geliri 5 milyar doların üzerinde gerçekleşti” dedi.



E-İhracatın ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını vurgulayan Baran, "Türkiye'de e-ticaret 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 115 artışla 1.85 trilyon TL'lik bir iş hacmiyle 5,8 milyar adet siparişe ulaştı." ifadelerini kullandı.



Baran, mikro ihracat yapan üye sayısını artırmak istediklerini belirtti.