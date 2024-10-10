Avrupa Birliği'ne vize ve kota çağrısı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde iki gün sürecek Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 42. Toplantısı Nevşehir'de gerçekleştiriliyor.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bugün için belki, Türkiye-AB katılım süreci fiilen yürümüyor. Bununla birlikte, son dönemde yüksek düzeyli diyalog toplantıları dahil, pozitif gündem oluşturacak bir dizi gelişme yaşanmaya başladı." dedi.



Hisarcıklıoğlu, 2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin AB'nin 5'inci büyük ticaret ortağı haline geldiğini belirtti.



"VİZE VE KOTA SORUNUNU ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR"



Hisarcıklıoğlu, KİK'in Türkiye tarafını oluşturan, işçi ve memur sendika konfederasyonları, işveren, esnaf, tarım, kadın kuruluşlarının temsilci ve üyelerinin vize sorunu yaşadığına vurgu yaptı.



Hisarcıklıoğlu, "Komitede temsil edilen kurumların tamamı, AB üyesi ülkelere seyahatte vize temininde ciddi sorunlar yaşıyor. Bu durum, sosyal ve iktisadi ilişkilerimizin gelişimini son derece olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sorunun acilen çözülmesi gerekir." değerlendirmesini yaptı.