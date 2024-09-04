Bakan Bolat: E-ihracatta hedef 8 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından organize edilen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle desteklenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi 2024'e (IGEXX) katıldı.



Konuşmasında e-ticaret alanında yaşanan değişim ve dönüşümlere değinen Bolat, ticaretin dijitalleşme yolculuğunun, sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm olduğunu söyledi.



Geleneksel ticaretin sınırlarını aşan, küresel erişimi mümkün kılan ve her ölçekteki işletmeye yeni fırsatlar sunan e-ticaretin, ticaretin dijitalleşme yolculuğunun en güçlü temsilcisi olduğuna işaret eden Bolat, online pazar yerleri ile birlikte tüketicilerin, ürünlere kolayca erişebilir hale geldiğini ve küçük işletmelerin, küresel pazarlara açılma fırsatı bulduğunu dile getirdi.



YÜZDE 26'LIK REEL BÜYÜME



Bolat, bunun etkilerinin dünyada çapında açıkça görülebildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"2019 yılından bu yana yüzde 75 büyüme kaydeden küresel e-ticaret hacmi, 2023 yılı itibarıyla 5,8 trilyon dolara erişerek tarihi bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu yılın sonunda ise küresel e-ticaretin yüzde 8 büyüme ile 6,3 trilyon dolara erişmesini beklemekteyiz. Ülkemizdeki durumuna baktığımızda ise 2023 yılında e-ticaretin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı (e-GSYH) 2022'ye göre yüzde 33,3 oranında artarak yüzde 6,8'lik paya ulaşmıştır. e-GSYH'miz 2019-2023 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 26'lık reel büyüme gösterdi. Ülkemizde e-ticaret genel ekonomi ortalamasının üstünde büyüme göstermektedir.



5 MİLYAR DOLARI AŞTI



2022'de yaklaşık 2,17 milyar dolar olan e-ihracatımız, 2023'te yüzde 131 artış göstererek 5 milyar doları aşmıştır. 2022'de e-ihracatın genel mal ihracatındaki payı yüzde 0,91 iken 2023'te yüzde 2,1'e yükselmiştir. 2024'ün ilk 8 ayında ise e-ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 oranında artış göstererek 4,16 milyar dolara, toplam mal ihracatı içindeki payı yüzde 2,7'ye yükselmiş bulunmaktadır. 2024'ün sonuna kadar toplamda 8 milyar dolar e-ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece e-ihracatımızın toplam mal ihracatı içindeki payı da yüzde 3'ü aşacaktır. Hedefimiz, e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarmak."



E-İHRACAT PLATFORMU KURULUYOR



Ticaret Bakanı Bolat, küresel ticarette bir diğer önemli dönüşümün de dijitalleşme olduğuna işaret ederek, bu dönüşümün getirdiği yenilikler ve internet kullanımının yaygınlaşmasının, özellikle küresel salgın dönemi itibarıyla tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini söyledi.



Bolat, "E-Kolay İhracat Platformu'nu kuruyoruz. E-Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızın e-ihracat ve dijital pazarlama konusunda eksikliklerini tamamlamayabilecekleri kapsamlı bir bilgi kaynağı sunmayı hedefliyoruz." dedi.