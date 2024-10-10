Batman’da yeni OSB için ilk adım atıldı

Batman’da Samanyolu Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçmesi için önemli bir adım daha atıldı.



Batman Kozluk karayolu OSB uygulama alanında, zemin tanımlaması ve zemin parametrelerinin belirlenmesi amacıyla jeolojik ve jeoteknik zemin etüdü çalışmalarına başlandı.



Çalışmalarda, alanın yerleşim açısından jeolojik sakıncalar içerip içermediği araştırılacak, alınabilecek önlemler belirlenecek.