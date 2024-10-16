Bolat: Afrika ile yeni anlaşmalar imzalamak istiyoruz

Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen 1500 iş insanının üretici ve ihracatçı Türk KOBİ'ler ile bir araya geldi.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 11. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nun (WCI Forum - World Cooperation Industries Forum) açılışında konuştu.



Bakan Bolat, ticaret hacminin 2023'te 37 milyar dolara yükseldiğini belirterek, forumun Türk ve Afrikalı iş insanları için yeni iş birliği olanağı sunduğunu söyledi.



Afrikalı ülkelerde büyükelçilik sayısının yakın gelecekte 50'yi aşacağını belirten Bolat, gelişmelerin Afrika'nın önemli bir cazibe merkezi olacağına işaret ettiğini söyledi.



Bakan Bolat, Türkiye'nin bu kıtaya yönelik bütün stratejilerinin "kazan-kazan" ilkesi çerçevesinde olduğunu bildirdi.



Yılın ilk 9 ayında Afrika-Türkiye ticaret hacmi 27 milyar dolara yaklaştığını ifade eden Bolat, Afrika ülkeleri ile yeni anlaşmalar imzalamak istediklerini dile getirdi.