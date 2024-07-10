Çiftçilere 151 milyon liralık destek

Kastamonu’da "Kırsal Kalkınma Destekleri" çerçevesinde, 2024 yılında Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan 312 proje, Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edildi.



Kabul edilen projelerden makine ekipman desteklerinde hazırlanan 299 projeye 79 milyon 660 bin TL ve ekonomik yatırımlar desteklerinde hazırlanan 13 projeye 71 milyon 210 bin TL olmak üzere toplamda 312 projeye 151 milyon TL hibe desteği sağlandı.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibe desteğiyle alınan makine ve ekipmanlar Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dağıtımları gerçekleştirildi.



Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri bahçesinde düzenlenen törende çiftçilere, makine ve ekipmanları dağıtıldı.



"TÜRKİYE, AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADA"



Kastamonu Valisi Meftun Dallı, “Gıda, insanoğlunun en stratejik ihtiyacıdır. Her şeyden önce gıda gelmektedir. Taşköprü de başta sarımsak olmak üzere diğer ürünlerle de ilimizin tarımsal üretimine çok ciddi katkılar veren bir ilçemiz. Döven ile harman sürmüş, karasaban ile tarla sürmüş bir neslin artık son temsilcileri oluyoruz. O günleri gördükten sonra şu anda vatandaşlarımızın hibe olarak bakanlığımızın de destek verdiği makinelerin ne kadar önemli olduğunu, nereden nereye geldiğimizi son derece idrak edebiliyoruz. İnşallah çok daha iyi olacaktır. Taşköprü’de dağıttığımız makinelerin 45 milyon lirası hibe oluyor. Bütün bu dağıttığımız makinelerin çiftçilerimize hayırlı olmasını ve üretimlerini daha da arttırmalarını temenni ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da açıkladığı üzere 68,5 milyar dolar tarımsal hasıla ile Türkiye, Avrupa’da birinci sırada yer alırken dünyada da ilk 10 ülke arasında bulunuyor. Bu son derece gurur verici. Gıda, hem temini hem de sağlıklı bir ürün tüketimi olarak aslında bir milli güvenlik konusu haline gelmiştir. Kendi kendine yetiyor olmak bir ülke için son derece önemli bir noktadır. Bununla da ne kadar gurur duysak azdır. Elbette bunun sürdürülebilir olması için de makineleşme son derece önemlidir. Bundan sonraki yıllarda da Tarım ve Orman Bakanlığımız inşallah desteğiyle bizlerin de çabalarıyla daha güzel işler yapılacağına inanıyorum” dedi.